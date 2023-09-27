شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يروج لأغنيته الجديدة " نجم عالى": اشتقت لفرحتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج سلطان الطرب جورج وسوف، لأغنيته الجديدة، نجم عالى وشارك جمهوره عبر حسابه على إنستجرام برومو الأغنية، وكتب قائلا:" اشتقت لفرحتكم بالأغاني الجديدة وسوف يتم طرحها قريبا".

وتشارك في الفيديو كليب النجمة ديما قندلفت، كما أعربت عن سعادتها لمشاركة جورج وسوف الفيديو كليب، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "قريباً مع السلطان.. سلطان العاشقين".

وأحيا سلطان الطرب، حفل غنائى الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

كما طرح جورج وسوف مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده

فيما انتهى سلطان الطرب جورج وسوف من تسجيل أحدث أغانيه، باللهجة المصرية، والتى تعاون فيها مع الموزع الموسيقى زيزو فاروق وألحان محمد يحيى وكلمات ملاك عادل.