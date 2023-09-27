شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون الجمهور بذكرى المولد النبوى: عسى أن تكون أيامكم كلها خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وتهنئة جمهورهم بهذه المناسبة، من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم النجم جورج وسوف، الذي كتب عبر تويتر: "بالمحبة، الخير والإيمان نحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف، ينعاد على الجميع وكل عام وأنتم بخير".

كما كتب الفنان يوسف الشريف: "اللهم حرك القلب بحبك ليصلي علي حبك واملأ القلب بحبك ليصلي بملئ حبك على حبك وتمم بالقلب حبك ليصلي علي حبك بتمام حبك اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المولد النبوي".



درة

وهنأت الفنانة درة جمهورها بحلول ذكرى المولد النبوى، ونشرت صورة لها معلقة عليها: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم بالخير و البركة، اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد"، بينما كتب الفنان قيس شيخ نجيب: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ"، {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}.



قيس شيخ نجيب

أما الفنانة مريام فارس كتبت: "مبارك على الأمة العربية عيد المولد النبوي الشريف"، بينما كتب الفنان مروان خوري: "عسى أن تكون أيّامكم كلّها خير وبركة وسلام، المولد النبوي الشريف".



مروان خوري