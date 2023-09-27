شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شيخ المونتيرين السينمائيين حسين عفيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي اليوم شيخ المونتيرين السينمائيين المهندس حسين عفيفي، وقد أعلن ابنه حامد عفيفي عن خبر الوفاة خلال صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك حيث قال : توفي والدي الحبيب المهندس حسين عفيفي، عرفته كريماً ودوداً وجابر الخواطر، حارب القبح بفنه وذوقه الرفيع، وملأ حياته أملاً وإصراراً وإيماناً، اللهم أرحمه وأغفرله وأسكنه الجنة .



حامد عفيفي

يذكر أن حسين عفيفي هو أحد أهم من عملوا في مجال المونتاج بتاريخ السينما المصرية، مر من بين يديه نحو 250 فيلما، من أبرزها "الرسالة" للمخرج مصطفى العقاد، فضلا عن العمل مع أهم المخرجين المصريين من بينهم "صلاح أبوسيف"، "حسن الإمام"، "حلمي رفلة"، "سعيد مرزوق"، "علي عبدالخالق قضى"عفيفي" إحدى عشر عامًا مجاورًا لـ "الشيخ" كتفا لكتف في غرفة المونتاج. ثم اختار بعد ذلك شق طريقه وحيدًا، لكي يفسح مساحة أكبر لموهبته في الظهور منفردة "أول فيلم له كان سنة 1958 مع المخرج حسن رضا، من بطولة كمال الشناوي"، لتبدأ مسيرته الحافلة بالإنجازات وعلى رأسها الفيلم العالمي "الرسالة" عن قصة ظهور الإسلام في مكة.

ومن أهم أعماله : أين تخبئون الشمس، الملاك الصغير، فجر الإسلام، عليه العوض، صيد الحيتان، النمس، الإمبراطورية ، الكافية ، الجنتل ، وغيرهم العديد من الأعمال ، كما تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته رقم 67، فبراير 2019، على مُجمل أعماله، ومشواره الطويل بالسينما المصرية.