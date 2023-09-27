سمية الخشاب تكشف تفاصيل عودتها الى دراما رمضان

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن عودتها الى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات منذ أن قدّمت مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان عام 2021.

وقالت سمية إنها تعاقدت على بطولة مسلسل "100 راجل" لتخوض به دراما رمضان 2024، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

وأكدت الخشاب في تصريحاتها أنها ستنضم قريباً الى جلسات التحضير للمسلسل قبل البدء بتصويره.

من ناحية أخرى، احتفلت سمية الخشاب وفريق عمل مسلسل "أرواح خفية" بانتهاء التصوير حيث من المقرر أن يدخل مرحلة المونتاج لعرضه قريباً على إحدى القنوات الفضائية بالتزامن مع إحدى المنصات العربية.

"أرواح خفية" هو بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، ومن تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت.

وأشادت سمية الخشاب خلال الاحتفال بفريق العمل إذ رغم طول فترة التصوير وتوقّفه بسبب سفرها وحلول شهر رمضان وتصوير أعمال أخرى، سيبصر المسلسل النور، وهي في انتظار عرضه قريباً.

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