ليال عبود تتألق بإطلالة جريئة ومختلفة تستعرض من خلالها جمال قوامها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ليال عبود لدى إحيائها إحدى حفلاتها في لبنان بإطلالة ساحرة ومختلفة خطفت الأنفاس. خاص - وديع الشيخ ممنوع من الغناء في سوريا ويوضح سبب وفاة والده

وكانت ليال قد بدأت تنوّع في اختيار أزيائها ولم تعد تكتفي فقط بارتداء الفساتين بل اعتمدت كذلك البودي سوت الضيق الذي يشمل كامل جسمها واللماع وها هي في هذه الإطلالة تثبت أنها متجددة في أناقتها واختياراتها.

وارتدت ليال كروب توب سوداء وتنورة باللون نفسه لكن ميزهما تطريز على شكل وردة كبيرة من جانب التوب وعند فتحة التنورة التي جاءت طويلة لكنها كانت مغطاة بالشيفون الأسود فكأننا يمكن تشبيه زيها براقصة فلامنكو.

ومن الناحية الجمالية صففت ليال شعرها الأسود الطويل فاختارت له تسريحة ملساء وتركته منسدلاً وركزت على ماكياج العينين الذي أبرز بشكل واضح جمالهما وسحرهما.



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