برومانسية..مايكل دوغلاس يحتفل مع زوجته كاثرين زيتا جونز بعيدهما وهذا عمرهما-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفل النجم الأميركي الشهير مايكل دوغلاس في 25 أيلول/سبتمبر بعيد ميلاده الـ 79 إذ إنه ولد في عام 1944 ولا يزال بصحة جيدة ولكن هذا العيد كانت فرحته مزدوجة لأن زوجته النجمة الشهيرة كاثرين زيتا جونز مولودة أيضاً في نفس اليوم ولكن في عام 1969 أي أنها أتمت أعوامها الـ54 وما زالت في غاية الجمال كما أن علاقة النجمين الزوجية ما زالت قوية وجذوة الحب بقيت متقدة بينهما.



وقد شارك دوغلاس صورة وهو يحتضن زوجته موجها إليها رسالة معايدة وذلك في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي جاء فيها :"إحظي بنسة جديدة عظيمة حبيبتي.. أتمني لك عيد ميلاد سعيد جداً، كل الحب لك/ مايكل".

كذلك توجه النجم الهوليوودي الشهير بالشكر لمتابعيه عبر توجيهه رسالة مباشرة لهم بإطلالته في مقطع فيديو قال فيه :"أنتم يا أصدقاء لطيفون جداً، أريد أن أشكركم جميعاً على التمنيات الرائعة لي بعيد ميلادي، هي سنتي الـ79! إنه لأمر لطيف منكم أن تتذكروه وأكرر شكري لكم جميعاً، وأتمنى أن تكون سنتكم جيدة بقدر ما ستكون عليه سنتي أيضاً الكثير من الحب أرسله إليكم".

وكان مايكل دوغلاس شارك مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ونجوم آخرين، في مقطع فيديو على يوتيوب خاص بالأمم المتحدة تحت عنوان “الكفاح لأجل السلام”، منضمين كذلك إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "United Nations"، لتوجيه رسالة من أجل التضامن لتحقيق السلام في العالم والذي يُسلّط الضوء على حفَظة السلام وأفراد المجتمع والشخصيات المؤثرة، مما يُعطي صوتًا لرؤية مشتركة للسلام.

