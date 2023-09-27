يإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار، في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

وظهرت هيفاء بإطلالة كاجوال ارتدت فيها "جاكت جينز وتوب وبنطلون باللون الأبيض"، وعلقت على الصور: "اللطف يذيب القلوب، وعندما تؤمن بنفسك وتعرف انك مكتفي، فإن الضوء الذي تشعه سوف يمس كل من حولك".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "أحبك، الجمال الخارق، قمر الزمان، الحلا كله أنتي وبس، هل معقول كمية هالجمال؟".

وأحيت "هيفاء" مؤخرًا حفلًا غنائيًا بمنطقة الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري ضخم ونشرت صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الحفلة دي هتفضل في قلبي وقت طويل، مصر أنا بحبك".

وأظهرت مقاطع الفيديو تفاعل الحضور مع أغاني "هيفاء" منها أغنية "حياة قلبي" وظلوا يرقصون على أنغامها إلى جانب أغنية "فاكرني" والتي أشعلت بها الحفل.

يذكر أن هيفاء وهبي عرض لها مؤخراً فيلم "رمسيس باريس" بموسم أفلام عيد الفطر الماضي وسط مشاركة لعدد من أبرز نجوم الكوميديا بالسينما المصرية، منهم محمد ثروت، محمود حافظ، وحمدي الميرغني.