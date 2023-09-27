" بـ الخلخال".. ابن راغب علامة يثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أثار خالد علامة نجل الفنان اللبناني راغب علامة الجدل على السوشيال ميديا.

ونشر خالد، صور جديدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهر فيها وهو مرتدي قميص اسود شفاف و "خلخال".

وانهالت عليه التعليقات والتي تنوعت بين الدعم والانتقاد حيث جاءت كالاتي: "شكلك مش عادي، ليه بـ تقلد الغرب، قمر، يعني هل هذا لبس رجال، راغب علامة التاني".

يذكر أن الفنان راغب علامة، أحيا حفلا غنائيا بالدورة الـ 57 لمهرجان قرطاج الدولي بتونس، وارتدى علامة الزي التونسي خلال وقوفه على المسرح، معربا عن حبه للشعب التونسي.