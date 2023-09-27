بالصور.. تفاعل الجمهور مع العرض العماني "إصبع روج" في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عرض بالأمس على خشبة مسرح "قصر ثقافة الأنفوشي" عرض "إصبع روج" من سلطنة عمان المشارك في الدورة ١٣ من مهرجان الإسكندرية المسرحي.

يناقش العرض مشكلات التربية في الوطن العربي من تسلط وعنف أثناء التربية والكبت الوجداني وسلط العرض الضوء على مشاكل الهوية الجنسية في جرأة شديدة، وناقش العرض ما يعقب هذه المشكلات من تعقيدات نفسية عند الكبر من آثار التربية وعدم الوصول لحل في مشكلة الهوية الجنسية والتعامل مع مرضى اضطراب الهوية الجنسية والعرض من إخراج وسينوغرافيا الصلت سعيد والعرض ديو دراما تمثيل ثنائي لوليد المغيزوي وإبراهيم المعشري ومن تأليف عباس الحايك.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم ٢٢ سبتمبر بحفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية و ذلك بحضور عدد من الفنان وعلى رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه، الفنان حمدي الميرغني، الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان ، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان و احمد صيام و عارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة و لفيف من الفنانين و محبي المسرح

يشارك في المهرجان ١٤ عرض مسرحي من ١١ دولة وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام ،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة ) . يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين