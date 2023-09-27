ماجدة خيرالله عن ياسمين صبري: "تحاول أن تبدو مثقفة وعميقة فيتحول الأمر إلى مسخرة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

توالت ردود الفعل عقب ظهور الفنانة ياسمين صبري في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، ما بين محبين ومنتقدين كانت أبرزهم الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، التي رأت أن ياسمين تفتقد لموهبة التمثيل

جاء تعليق ماجدة خلال منشور لها على موقع "فيسبوك" وقالت: "ياسمين صبري ..سيدة جميلة ليس في ذلك شك، ولكنها لا تملك موهبة التمثيل، ومعظم التجارب التي ظهرت فيها لم تخدمها، ومشكلتها أن الناس تتعامل معها بوصفها امرأة جميلة فقط".

وتابعت ماجدة: "هي تحاول أن تبدو مثقفة وعميقة، فيتحول الأمر إلى مسخرة، تاريخ السينما مر عليه جميلات وفاتنات من كل لون، ولكن البساطة والموهبة اهم كثيرا وأبقى من الجمال، لو عايزه تكمل في التمثيل يبقي لازم تبذل جهدا مضاعفا، ربما تحقق شيئا ما في هذا المجال".