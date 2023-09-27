راغب علامة وجورج وسوف ونانسي عجرم وغيرهم يهنئون محبيهم بعيد المولد النبوي الشريف

ميرنا وليد - بيروت - تقدم عدد كبير من المشاهير بينهم فنانين وممثلين لبنانيين وعرب بأصدق التمنيات لمتابعيهم والمعايدة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وذلك عبر منشورات لهم في صفحاتهم الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ونذكر منهم :

جورج وسوف:"بالمحبة، الخير والإيمان نحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف ينعاد على الجميع وكل عام وأنتم بخير ".



راغب علامة:"أتقدّم بأسمى التّهاني القلبيّة والتّبريكات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم وعلى أوطاننا بالخير واليُمن والبركة والسّلام والاستقرار..كلّ عام وانتم بالف خير".

مروان خوري:"عسى أن تكون أيّامكم كلّها خير وبركة وسلام".

زياد برجي:"كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف و ينعاد على وطننا العربي بالحب و السلام إن شاء الله.

كارول سماحة :"إيام حلوة وصحة وفرح للكل مولد نبوي مبارك"

يارا :"كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أعاده الله عليكم بالخير والبركة".

ناصيف زيتون:"مبارك عليكم ذكرى المولد النبوي الشريف أدام الله عليكم الخير والصحة والعافية".

صباح الجزائري :"{ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } اللَهُمَّ صلِّ وسَلِم وبَارِك على سيدنا محمد ينعاد عالجميع بالخير والسلام والمحبة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف".

ميريام فارس:"مبارك على الأمة العربية عيد المولد النبوي الشريف".

أما سعد رمضان فأدى ابتهالاً بصوته بالفيديو في صفحته وأرفقه بتعليق :"نبي الرحمة والطيبة".

إليسا:" بتمنى لجميع المتابعين والأصدقاء عيد مبارك لمناسبة المولد النبوي الشريف أطيب التمنيات والتهاني بهالعيدوانشاالله بيحمل للجميع الصجة والسعادة".

نانسي عجرم:"بذكرى المولد النبوي الشريف بتمنى السلام والخير للأمة العربية والإسلامية. انشالله ايامنا كلها تضل مباركة".

قيس الشيخ نجيب:"إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ " {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} المولد النبوي الشريف".

كارمن لبس:"كل عام والمسلمين في كل العالم العربي بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف ويا رب تفرجها علينا كلنا وتعطينا إيام أحلى من يلي عم نعيشها".

رامي صبري :"اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد… كل سنة وانتم طيبيبن".