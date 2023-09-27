ستيفاني عطالله تفوز بجائزة قيّمة في أمستردام وإطلالتها ساحرة-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية سيتفاني عطالله عن فوزها بجائزة أفضل ممثلة آسيوية عن دورها في فيلم إيمان الذي تناول قضايا إنسانية واجتماعية وسياسية بجرأة كبيرة. حسين فهمي يرفض منصبا كبيرا يجعله مليونيراً وهذا ما كشفه

وشاركت ستيفاني صوراً لها من تواجدها في مهرجان سبتيميوزا في أمستردام عاصمة هولندا ومقطع فيديو يظهر سعادتها وتفاجأها حين أعلن أنها الفائزة بهه الجائزة وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقتها بتعليق جاء فيه :"ممتنة للغاية. علامة فارقة في مسيرتي. الفائزة بجائزة «أفضل ممثلة آسيوية» عن أدائي في فيلم إيمان في مهرجان سبتيميوزا في أمستردام".

وتألقت ستيفاني بفستان أسود أنيق جاء بقصة منخفضة من الأعلى بلا حمالات كتفين ومكشوفاً عند الظهر وضيقاً وطويلاً بقصة تحت البطن من الأمام وفي المنتصف تحديداً جاء بقماش إضافي أعطى للفستان رونقاً وأظهر جمال قوامها وكان قماشه ليس رقيقاً ما أضفى شياكة أكثر للإطلالة واعتمدت ستيفاني من الناحية الجمالية وضع أكسسوارات وأهمها عقد ذهبي بتصميم مميز جول رقبتها وعدد من الأساور كذلك تركت شعرها منسدلاً ووضعت قرطين متناسقين مع العقد أما من حيث الماكياج فاعتمدت أحمر شفاء باللون الأحمر بدرجة فاتحة قليلاً لإضفاء اللون على إطلالتها واعتمدت الكحل الأسود والمارسكارا لتحدد جمال عينيها.



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