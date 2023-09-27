جنات تؤدي مناسك العمرة مع أسرتها تزامنا مع المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أدت المطربة جنات، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، بصحبة زوجها وأسرتها تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

ونشرت جنات، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، كل عام وأنتم بخير.. المولد النبوي الشريف".

واحتفلت جنات، مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها الصغيرة "جنات"، ونشرت صورا من الاحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت جنات وهي تحمل ابنتها التي بلغت من العمر 4 سنوات، وأهدتها أغنية تحمل اسمها في أجواء من البهجة والسعادة.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة جنات أغنية "التفاح والفراولة" وهي من كلمات باسم عادل، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع ومكساج حازم سعيد.