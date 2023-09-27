بعد أزمته مع لقاء سويدان..دنيا عبد العزيز تدافع عن ميدو عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - دافعت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن زميلها الفنان ميدو عادل بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بينه وبين الفنانة لقاء سويدان واتهامها بصفعه بالقلم في ختام عرض مسرحية "سيد درويش".

ونشرت دنيا، صورة لها مع ميدو عادل، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلوب" عليها.

وظهرت "دنيا" في الصورة وهي مرتدية نفس ملابس ميدو عادل.

ونشرت لقاء، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" في أول تعليق منها لتوضيح سبب عدم ردها على الانتقادات الموجهة لها، قالت فيه: "صباح الخير يا رب تكونوا بخير، أنا برضو مش عايزة أطلع أرد رغم إني بتهاجم في برامج والمهاجمة ده ليه، لأنهم بيتصلوا بيا في التليفون وبيقولولي إعملي مداخلة معانا عشان تردي، هل أنا المفروض أجي برنامج وأنا عارفة أن فيه هجوم ولو فيه مشكلة، المشكلة هتكبر وأنا أشتم حتى لو فيه خلاف بيني وبين زميلي، أنا مش هطلع أشتم فيه.. دي مش أخلاقي".

وتابعت: "في برنامج هيجرني لخلاف أكبر من الخلاف الموجود وأرفض فا اتشتم، مفيش مشكلة ياما نجوم أكبر مني وأهم مني اتشتمو واتظلمو أنا معنديش مشكلة".

وأوضحت: "أنا مش هقول إيه بالظبط اللي حصل لأنه قدام جهات تحقيق كبيرة، والموضوع مش من أول أمبارح.. الموضوع من 26/8 وأنا مقدمة مذكرة وأنا ست متربية في المسرح من وأنا صغيرة أنا اشتغلت مع سعاد حسني وأحمد زكي، دلوقتي أنا عندي 49 سنة وأنا مش مضايقة من سني أنا بحمد ربنا علي شكلي المناسب لسني".

وأضافت: "فـ بالنسبة للناس اللي بتشتم فيا شكرا جدا ع الحسنات اللي ببلاش دي، معنديش كلام تاني أقولو، في جهات تحقيق بتحقق و في كاميرات وفي ناس شاهدة وأصلا المشكلة على طريقة الشغل وأسلوب الشغل، أنا ست محترمة بحترم نفسي وبحترم كرامتي، كرامتي عندي أهم حاجه وأنا أتربيت في بيت الصغير بيحترم الكبير عمري م تخطيت حدودي ولا أهنت حد في حياتي".

مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل (ميدو عادل)، لقاء سويدان، سيد جبر، شريف عبدالوهاب، محمد عنتر، محمد الشربيني، يوسف عبيد، ماهر عبيد، أشرف عبدالعزيز، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.