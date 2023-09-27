شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إضراب نقابة الكتاب الأمريكية WGA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد 148يوما من توقف العمل وإضراب كتاب هوليوود، صوت مجلس إدارة نقابة الكتاب الأمريكية الغربية WGA West ومجلس إدارة نقابة الكتاب الأمريكية الشرقية WGA East بالإجماع على رفع أمر الإضراب اعتبارًا يوم الأربعاء، بعد محاولة الاتفاق على عقد جديد مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون AMPTP وهذا يعني أنه يمكن للكتاب العودة إلى العمل اعتبارًا من اليوم الأربعاء حتى قبل التصويت النهائي على التصديق.

ومن المقرر إجراء التصويت على التصديق في الفترة من 2 أكتوبر إلى أكتوبر 9 المقبل.

وتعقد نقابة الكتاب WGA اجتماعات للأعضاء هذا الأسبوع شخصيًا وعلى Zoom لمناقشة تفاصيل العقد، ونظراً للتأييد الحماسي الذي حظيت به لجنة التفاوض التابعة لمنظمة العمل العالمية، فمن المتوقع أن يتم التصديق عليها بسهولة من جانب الأعضاء المنهكين من الإضراب، حسبما ذكرت صحيفة فارايتي.

وأصدرت WGA أيضًا العقد الكامل المكون من 94 صفحة وملخصًا للشروط الجديدة. تتضمن الصفقة مكاسب في التعويضات، ومتطلبات جديدة للحد الأدنى من مستويات كتاب التلفزيون، وتحسين شروط الدفع لكتاب السيناريو، والحماية من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في عملية الكتابة. حسب اتفاق النقابة.