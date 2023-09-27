ماغي بو غصن برسالة لـ نوال الزغبي والسبب "فخامة معاليك"

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة ماغي بو غصن التهنئة للفنانة نوال الزغبي على أغنيتها "فخامة معاليك"، اذ كتبت لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "ألف مبروك يا حياتي. بيلبقلك كل شي. جمالك دايماً وطلتك بالخليجي وبكل اللهجات يا قمر".

ويقول مطلع الأغنية :"

فخامة معاليك/ تخليني أجيك

وبروحي انا افديك/ يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك/ لا نهائي حبي ليك

بلا حدودن أغليك/ ياحبي الجنوني

غيرا غيرا مابي غيرا/ عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا/ ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر/ بالمختصر أوڤر حيل زينِك

انت القمر أصل العِطِر/ يرجى الحذر والنظره من عينك".

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