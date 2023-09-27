كاردي بي: "هناك جني عاشق في منزلي"

ميرنا وليد - بيروت - أثارت النجمة العالمية كاردي بي جدلا كبيرا بين المتابعين بعد تصريحها الجديد الذي قالت فيه: "اعتقد أن هناك جني عاشق في منزلي"، واستغرب كثيرون سبب قولها ذلك، واعتبر آخرون انها ارادت المزاح معهم.



على صعيد آخر دافعت كاردي بي عن نفسها، بعد ظهور مقطع فيديو لها، قائلة إنها قامت بتخدير وسرقة الرجال الذين أرادوا ممارسة الجنس معها أثناء عملها راقصة في ملهى ليلي، قبل أن تجد الشهرة.

وواجت الفنانة انتقادات بعد إعادة تداول مقطع فيديو لها قديم جداً على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "سواء كانت الخيارات سيئة في ذلك الوقت أم لا، فقد فعلت ما كان عليّ فعله للبقاء على قيد الحياة. لم أدعِ أبدًا أنني مثالية أو أتيت من عالم مثالي".