ريهام سعيد تعلن إستقالتها..اليكم ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الإعلامية المصرية ريهام سعيد المتابعين بإعلانها استقالتها من قناة "الشمس".

وكتبت ريهام سعيد على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية وعايزة أقول إني اشتغلت مع أكتر ناس محترمة في الدنيا.. وبتمنى التوفيق للجميع".

وكانت تألقت ريهام سعيد بجلسة تصوير خضعت لها، ونالت إعجاب الجمهور والمعجبين.

وشاركت ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أنحف من العادة وإرتدت توب بسيط باللون الأسود بالإضافة إلى سروال أسود مع بعض حبات الكريستال.

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