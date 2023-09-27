ميرنا وليد - بيروت - حذّرت مايا بينبيري الحبيبة السابقة لـ ترافيس كيلس النجمة العالمية تايلور سويفت بسبب خيانته لها سابقا.

وفي مقابلة لـ مايا بينبيري مع الصحيفة البريطانية ديلي ميل قالت: "الخائن يظل خائن للأبد وتايلور تبدو كفتاة مرحة ذات روح جميلة ولذلك أتمنى لها حظ سعيد ولكن دوري كامرأة تشجع النساء أن أنصحها بأن تكن ذكية".

وتابعت: "أنا واثقة أن تايلور قد أتقنت القدرة على معرفة من يحبها ومن يستغلها".

وكانت حصلت تايلور سويفت على تسع جوائز في VMAs 2023، لكن النجمة فقدت قطعة مجوهرات باهظة الثمن خلال الحفل، وهو جزء كبير من خاتم Van Cleef الذي تبلغ قيمته 12000 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر حبيبة ترافيس كيلس تُحذّر تايلور سويفت: "الخائن يظل خائن للأبد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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