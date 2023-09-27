بينهم"منى زكي وهاني رمزي".. هكذا احتفل نجوم الفن بالمولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق اليوم الأربعاء 27 سبتمبر- 12 ربيع الأول، وذلك على طريقتهم الخاصة، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونستعرض لكم احتفالات نجوم الفن بالمولد النبوي الشريف في السطور التالية:

منى زكي

كتبت الفنانة منى زكي، عبر حسابها على إنستجرام: "كل عام وأنتم بخير".

هاني رمزي

الفنان هاني رمزي، كتب عبر حسابه على إنستجرام: "بكل الحب وأرق التمنيات.. أهنئكم بالمولد النبوي الشريف".

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، مقطع فيديو وهو يتلو آية قرآنية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.. كل عام وأنتم بخير".

محمد ثروت

كتب الفنان محمد ثروت، عبر حسابه على إنستجرام: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وسيد الخلق آجمعين".

أشرف عبد الباقي

الفنان اشرف عبد الباقي، كتب عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وأنتم طيبين".