شكرا لقرائتكم خبر عن 7ملايين و312 ألف جنيه إجمالي إيرادات "أولاد حريم كريم" بعد 4 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "أولاد حريم كريم" للنجم مصطفى قمر الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 636 ألفا و936 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أسابيع من طرحه في السينمات المختلفة 7 ملايين و312 ألفا و495 جنيها.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وأكدت النجمة داليا البحيري خلال ندوة فيلم أولاد حريم كريم باليوم السابع أنها توجه الشكر لكل صناع العمل حيث الفيلم جيل سلم جيل، ولأول مرة نحقق نظرية أفلام زمان الأبيض والأسود، حيث كل بطل من أبطال الفيلم يقوم ببطولة فيلم لوحده، كذلك الشباب، والحمد لله الفيلم خرج للجمهور بشكل مميز .