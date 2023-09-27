المطرب دياب يطرح أغنية جديدة.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجم دياب ، أغنية جديدة تحمل اسم "هرونى بوس" كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع توما على جميع المنصات.وكان قد طرح المطرب دياب، مؤخرا أغنية جديدة لفيلم "وش في وش" وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.