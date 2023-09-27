شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوسيمين يفتح النار علي نابولي في أزمته الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد وكيل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين أن اللاعب غاضب بشدة بسبب سخرية الحساب الرسمي لنادي نابولي عبر تيك توك، من إهدار اللاعب لركلة جزاء في مباراة الفريق الأخيرة.

حيث شدد علي أن اللاعب يري ذلك سخرية كبيرة من تاريخه مع الفريق، خاصة أنه قدم الكثير من أجل الفريق الإيطالي في الفترة الماضية، ولكن كل ذلك جاء دون جدوي تذكر.

أوسيمين لم يصافح زملائه قبل مران الفريق اليوم، الشئ الذي يؤكد أن اللاعب يعاني من بعض الأزمات خلال المرحلة السابقة.

كما قام أوسيمين صباح اليوم من حذف جميع الصور التي تجمعه مع نادي نابولي علي أثر توتر العلاقة، الأمر الذي قد يدفع اللاعب للرحيل في يناير المقبل.

تشيلسي يراقب موقف أوسيمين

وأكدت بعض المصادر أن تشيلسي مهتما بالتعاقد مع اللاعب في الفترة القادمة، ولكنه ينتظر ما ستسفر عنه أزمته الأخيرة مع نابولي في هذا الشأن.