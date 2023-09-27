ميرنا وليد - بيروت - انتقدت الإعلامية دانيا الشافعي المهور العالية، اذ قالت:"انا ضد المهور العالية. . بعض البنات تعتبر الزواج صفقة تجارية".

وقد لاقى حديثها تأييد عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان دانيا الشافعي قدّمت العديد من البرامج، التي ظهرت خلالها عبر شاشة "mbc،" فقدمت فوازير رمضان لأكثر من موسم على قناة mbc 3، و"قولولي كيف" و"المختبر" و"تخرج في يوم" و"من اقوى" و"التجربة" و"صباح الخير يا رب" و"تايم زو" و"تواصل" و"ايش طابخين" "يا دانيا" "وقولولي ليش" و"دانية" مسلسل كرتوني.

وقد إستطاعت دانيا الشافعي أن تحصل على العديد من الجوائز، لحسن الأداء والتقديم التلفزيوني الممتاز، وأفضل مذيعة وغيرها من التكريمات، وقد عُرفت دانيا الشافعي بين زملائها بأنها شخصية مرحة ومحبة لمن حولها.

كانت هذه تفاصيل خبر دانيا الشافعي بأقوى انتقاد: "بعض البنات تعتبر الزواج صفقة تجارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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