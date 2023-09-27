ميرنا وليد - بيروت - تخوّف الثنائي التركي ألينا بوز وحبيبها أوموت افيرغين من الحديث عن الزواج بسبب الحسد، اذ قالا لوسائل إعلام تركية: "يوجد حفل سينمائي في انقرة شهر و نوفمبر سنكون متواجدين به ، رأينا بعض الاخبار عن الزواج ولكن لم يحدث عرض بعد و لا نريد التحدث عن الامر لانه ربما نصاب بالحسد بمجرد الحديث فقط".
وكانت أفادت وسائل إعلام تركية أن ألينا بوز رصدتها عدسات البابارتزي بوضع حميم مع أوموت افيرغين، وذلك عقب انفصالها عن مدحت جان بعد علاقة عاطفية دامت 4 سنوات، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر ألينا بوز وحبيبها يتخوفان من الحسد..هذا ما صرحا به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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