طرح البرومو الرسمي لفيلم "5 محيي الدين أبو العز" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "5 محيي الدين أبو العز"، البرومو الرسمي للعمل، استعدادا لطرحه بالسينمات خلال الأيام المقبلة.

ونشرت الفنانة هاجر الشرنوبي أحد أبطال العمل، برومو الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قريبا فيلم خمسة محيي الدين أبو العز، تأليف أنيس بوجواري، وإخراج شادي علي".

فيلم "5 محي الدين أبوالعز" إخراج شادي علي، وبطولة أحمد فتحي في أول بطولة مطلقة له على شاشة السينما، ويشاركه بالفيلم هشام ماجد، ونور قدري ومصطفى أبو سريع وهاجر الشرنوبي ومحمد جمعة.