نيللي كريم تكشف تفاصيل جديدة عن مسلسلها الرمضاني 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة نيللي كريم، تفاصيل جديدة عن مسلسلها في دراما رمضان 2024، وأيضا تجربتها مع الفنانة يسرا بمسلسل "روز وليلى".

وقالت نيللي، ببرنامج "مساء الإمارات" على قناة "الظفرة": "هعمل في رمضان 2024 مسلسل كوميدي ومشتاقة للكوميديا مش قادرة أعمل أي حاجة فيها عمق، وأنا بحب الكوميدي والأكشن والتراجيدي وأنا طماعة شوية، وبحب أقدم كل حاجة".

وعن تجربتها مع الفنان محمد فراج في فيلم "فوي فوي فوي"، أوضحت: "اتعاملنا مع بعض كتير واللي بيفرق برضو المخرج، وليه عامل كبير في اللوكشين والقصة، لأن كل مخرج ليه طابع خاص وليه طلبات معينة وليه رؤية معينة.. أنا بستمتع بالتجارب دي كل مرة، وفراج بيعمل كل مرة شكل جديد ومختلف وفيه متعة أنك تشتغل مع فنانين بيحبوا الفن".

وحول تجربتها مع الفنانة يسرا بمسلسل"روز وليلى"، أضافت نيللي: "الكيميا اللي بيني وبين يسرا فظيعة وكنا بنضحك بره الكواليس وجوه الكواليس وبنعيد بسبب الضحك، وبحبها على المستوى الشخصي".