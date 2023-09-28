محمد رمضان: "أيوه عربي و بكل فخر"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو جديد له يظهر تواجده في صالة الطيران الخاص بمطار الرياض، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 ، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلّق محمد رمضان على الفيديو بالقول: "صالة الطيران الخاص بمطار الرياض، اليوم الوطني السعودي 93 اللهم ديم الحب والمحبة بين كل إخوتنا العرب ..أيوه عربي و بكل فخر".

على صعيد آخر كان قد تابع محمد رمضان مؤخرا مباراة فريقي النصر والأهلي السعودي، من مدرجات ملعب المباراة ، ضمن مباريات الدوري السعودي.