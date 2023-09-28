ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو جديد له يظهر تواجده في صالة الطيران الخاص بمطار الرياض، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 ، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلّق محمد رمضان على الفيديو بالقول: "صالة الطيران الخاص بمطار الرياض، اليوم الوطني السعودي 93 اللهم ديم الحب والمحبة بين كل إخوتنا العرب ..أيوه عربي و بكل فخر".
على صعيد آخر كان قد تابع محمد رمضان مؤخرا مباراة فريقي النصر والأهلي السعودي، من مدرجات ملعب المباراة ، ضمن مباريات الدوري السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان: "أيوه عربي و بكل فخر"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.