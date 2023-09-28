هذا ما حققته "سمعني أغاني" لـ نادر الأتات وإسماعيل تمر

ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية الفنان اللبناني نادر الأتات الجديدة “سمعني أغاني”، والتي يشاركه فيها الفنان والرابر السوري إسماعيل تمر، الى 3 مليون مشاهدة على يوتيوب.



وتصدّرت الأغنية المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا في لبنان والإمارات والعراق والأردن وسوريا وعدد من البلدان العربية.

أغنية “سمعني أغاني” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع موسيقي عمر صباغ، أمّا الكليب فجاء بفكرة معاصرة من إخراج سعيد الماروق، إذ تناول العمل قصّة صديقين في سهرة شبابية صاخبة تتخلّلها العديد من المواقف الطريفة فيمرحون معاً ويرقصون ويغنون ويخلقون ذكريات ممتعة سوياً.

وتقول كلمات الأغنية:

"بس سمعني أغاني عيش بعالم تاني

طلعني من الجو أنسى همومي واحزاني

سمعني مزّيكا لو كانت أنتيكا

دوّرني بهاالكوكب كلو وانا قاعد مكاني

بس سمعني أغاني عيش بعالم تاني

طلعني من الجو أنسى همومي واحزاني

سمعني مزّيكا لو كانت أنتيكا

دوّرني بهاالكوكب كلو وانا قاعد مكاني

قالو الراب ما بيوصل أنا بوصلو

عطيني دماغك حتى بكلامي غسلو

شو إلك براسي لا تغيرني لاء ولو

عاجبني حالي لانو دماغي انا مفصلو

لا تحملني همك انا مالي هون ..

وانا الي باني على مقاسي كون ..

عطيني بيت لحتى علي الدوبامين ..

لانو الموسيقة صارت عندي كأنو فيتامين

روقني ب مزاج انا ما بدي علاج

هالدنيي صوتا بيزعجني وانا ضد الإزعاج

بس سمعني اغاني عيش بعالم تاني

طلعني من الجو انسى همومي وأحزاني

طلعني من مودي خلي السما حدودي

خمسة خميسة بعين انطقت وبقلبا حسودي

سيدي يا بو الحنيّة لا تحملني أذية

على كيفي انا عايش طايش لا تسأل عليّا

بلعب الموسيقة على ايقاع ادمغتكم ..

فبنطق اللكلام الغايص جوا السنتكم .

مقدم اعتزالي منكم فلو سمحتم ..

اطلعو من راسي وضبو معكم امتعتكم ..

اسمعني و فهمني تشيلك بعيون ..

عم خاوي الموسيقة لو لاها مابكون ..

مزيكا بتجمعنا ليحل السلام ..

و بتزرع محبة من بيروت للشام

روقني بمزاج انا ما بدي علاج

هالدنيي صوتا بيزعجني وانا ضد الإزعاج

بس سمعني اغاني

خليلي راسي رايق انا لا تصحيني بيوم

طلعني من الجو انسى

طيرني خلي روحي تعانق النجوم

سمعني مزيكا لو لو

لو كانت انتيكا

دورني بهالكوكب كلو وانا قاعد مكاني".