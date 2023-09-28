العثور على جثة ممثلة تركية شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - فجع الوسط الفني في تركيا بوفاة الممثلة سيدا فتاح أوغلو، وقد عثر على جثتها في احد حدائق تركيا، الا انه لم يكشف بعد عن سبب وفاتها المفاجئ.



وشكّل هذا الخبر ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر اشتهرت سيدا في مسلسل "في الداخل" الذي سيطر عليه الطابع البوليسي والدرامي ، وهو مقتبس من الفيلم الشهير المغادرون، والمقتبس بدوره من الفيلم الصيني (Internal Affairs). من بطولة شاتاي أولسوي وأراس بولوت إينملي، وحقق حين عرضه نسب مشاهدة عالية، اذ ان الحلقة الأولى منه وصلت إلى 18 مليون مشاهدة على يوتيوب.