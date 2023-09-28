هذه النجمة تفوز كصاحبة أجمل إبتسامة ممثلة تركية

ميرنا وليد - بيروت - أجرت إحدى وسائل الإعلام في تركيا استفتاء حول أجمل إبتسامة ممثلة تركية، واحتلت المرتبة الأولى النجمة عفراء ساراتش أوغلي بطلة مسلسل "الطائر الرفراف" الذي يعرض الجزء الثاني منه حاليا ويحقق نسب مشاهدة عالية.

وكانت تضمنت الحلقة الأولى ظهور "سايران" بفستان الزفاف في القصر وبعدها تقترب هي و "فريد" ويمسكان يد بعضهما.

على صعيد آخر نشرت عفراء ساراتش أوغلي مؤخرا صورة لها وهي طفلة، اذ بدت بشعر قصير جدا، لكنها بذات الملامح.

وتداول الجمهور هذه الصورة بشكل كبير ونالت اعجاب الكثيرين.

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