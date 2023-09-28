قبل ماجدة خير الله.. ناقدة فنية تنتقد ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله الفنانة ياسمين صبري على خلفية تصريحاتها الأخيرة وظهورها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدة أنها تفتقد لموهبة التمثيل.

وسبق ماجدة خير الله، في انتقادها لـ ياسمين صبري، الناقدة الفنية حنان شومان خلال تصريحاتها ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي.

حنان شومان وياسمين صبري

وقالت حنان شومان، إنها ترى ياسمين صبري نجمة على إنستجرام الذي يعتمد على الصورة الغير ناطقة، مؤكدة أن ياسمين لديها مشكلة في فكرة القبول على الشاشة فهي أصبحت معروفة بأنها ممثلة (الريأكشن الواحد) منذ أن قررت أن تكون بطلة.

وتابعت: "لما كانت بتعمل الأدوار الصغيرة في بدايتها كانت كويسة جدا .. لو كانت مشيت خطوة بخطوة كانت إحتمال تكون كويسة، هي قفزت قفزة رجليها مجبتهاش.. والمشكلة إنها كمان عايزة تألف أو تعلن التأليف".

وأضافت: "معنديش مشكلة إن ممثل يكتشف موهبته في الكتابة بس لازم الأول يبقى موهوب كممثل، وبعدين اكتشف في نفسي موهبة تانية".

ماجدة خير الله وياسمين صبري

على جانب آخر، كتبت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، عبر حسابها على "فيسبوك": "ياسمين صبري ..سيدة جميلة ليس في ذلك شك، ولكنها لا تملك موهبة التمثيل، ومعظم التجارب التي ظهرت فيها لم تخدمها، ومشكلتها أن الناس تتعامل معها بوصفها امرأة جميلة فقط".

وتابعت: "هي تحاول أن تبدو مثقفة وعميقة، فيتحول الأمر إلى مسخرة، تاريخ السينما مر عليه جميلات وفاتنات من كل لون، ولكن البساطة والموهبة أهم كثيرا وأبقى من الجمال".

وأضافت: "لو عايزة تكمل في التمثيل يبقى لازم تبذل جهدا مضاعفا.. ربما تحقق شيئا ما في هذا المجال".

تصريحات ياسمين صبري ببرنامج الحكاية

يذكر أن ياسمين صبري قالت في تصريحاتها ببرنامج "الحكاية" إنها "طورت" كثيرا من نفسها خلال السنوات الماضية.

وتابعت: "أنا بحب السفر، وشغلي كله سفر مش التمثيل، أقصد الشغل التجاري والإعلانات اللي أنا سفيرة ليها والمجلات العالمية وكل ده بيبقى سفر".

واستكملت: "السفر بيخليك تحتك بجنسيات مختلفة وتخليك مرن، وأنا شخصية مرنة وتعرف تتعامل في كل المواقف، والسفر جزء من الحاجة اللي بتطورني، والجزء التاني إني بشتغل على نفسي كل يوم".

وأضافت: "لما باجي أتغدى مثلا بتفرج على محاضرات في علم النفس، أنا عايزة أتعلم وبستمتع بده، وبعمله وأنا مش مغصوبة وكأني بذاكر وحد معاقبني".

يذكر أن، أخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.