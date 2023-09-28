والدة بسنت شوقي تكشف موقفها من شائعات طلاق ابنتها ومحمد فراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت منال الفطاطري، والدة الفنانة بسنت شوقي، موقفها من شائعات انفصال ابنتها عن الفنان محمد فراج.

وقالت الفطاطري، ببرنامج "الستات": "مقلقتش من الإشاعات اللي طلعت على طلاق بسنت ومحمد فراج، كنا الأول بنقلق، بس خلاص اتعودنا، والاتنين أثبتوا كفاءة".

وعن قيامها بدور الحماة لمحمد فراج، أوضحت: "أعمل حماة إزاي على فراج؟ ده شربات، مينفعش أعمل عليه حماة، في أي حاجة بحاول أوازن بينه وبين بسنت لأنه حبيبي أوي وطيب ومسالم جدا، وبياخد قلبي بالحاجات دي".

وتعرضت منال الفطاطري، مؤخرا لبعض الانتقادات بعد دفاعها عن ابنتها الفنانة الشابة داليا شوقي بعد انتقاد الجمهور لها بسبب دورها في مسلسل "سفاح الجيزة".

وكتبت الفطاطري، عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "إِلى مَعْشَرْ قُرَيْش.. إلىَ عَبَدَة الأصنام، داليا شوقي ممثلة موهوبة إنسانة تنبض مشاعر وأحاسيس وتَفيض أدواتاً".

وتابعت: "المشهد اللي فئة من الناس بتتكلم عليه ده فيه ناس كتير أوي ما كنوش عايزينه يِخْلَص من كتر صِدْقُه وحَلاوته وتفاعلهم وإحساسهم بيها وبيه".

وأضافت: "براڤو داليا.. أبدَعتي جامد.. شكراً وشابوه ليكي ويالا هَل من مَزيد؟، ومبروك نجاح المسلسل ونجاحك حبيبتي".