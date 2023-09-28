"الفن الحديث" لمصطفى رجب تشارك بمعرض الكتاب بدورته الـ 55

محمد اسماعيل - القاهرة - صدر عن دار "النور" للنشر رواية "الفن الحديث" للكاتب مصطفى رجب جمعة، الذي يستعد للمشاركة بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة.

وقال "رجب" في تقديمه الكتاب: "الفن الحديث هو ردة فعل أو استجابة العالم للممارسات العقلانية ووجهات النظر الجديدة الناجمة عن التطورات التكنولوجية التي عقبت العصر الصناعي".

وأضاف: "وجعلت المجتمع يعبر عن ذاته بطرق جديدة ومختلفة عما كان متعارف عليه بالماضي؛ حيث يعمل الفنان على تقديم وتمثيل تجاربه في الحداثة وتطبيقها في مناهج الحياة بطرق جديدة ومبتكرة الشكل".

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55 لعام 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024 والتي تحمل رقم 55 من دورات معرض القاهرة للكتاب.

وتحدد يوم 25 يناير 2024 ليكون موعدت لافتتاح معرض الكتاب 2023 في دورته الجددية على أن يستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024.