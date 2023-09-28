" حضور رامي رضوان وغياب نجوم الفن" .. عزاء المخرج أحمد النحاس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مساء الأربعاء، مراسم عزاء المخرج الكبير أحمد النحاس بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، على حضور مراسم العزاء، وغاب نجوم الفن على تقديم العزاء في المخرج الراحل.

ورحل المخرج الكبير عن عالمنا يوم الإثنين الماضي عن عمر يناهز ٧٣ عاما، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن، المخرج أحمد النحاس قدم عددا من الأعمال الهامة في السينما والمسرح والتليفزيون أبرزها: "الطائرة المفقودة، الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، صفقة بمليون جنيه، الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، أحلام هند الخشاب، الشيطان لا يعرف الحب" وغيرها من الأعمال.