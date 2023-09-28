حدث بالفن| نجم يخضع لعملية جراحية ونجل آخر يثير الجدل وفنانة تؤدي العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 خلال الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بـ جنات تؤدي مناسك العمرة ، ومحمد التاجي يخضع لعملية جراحية بالمعدة، وابن راغب علامة يثير الجدل، ونجوم الفن يحتفلون بالمولد النبوي، وانتقاد ماجدة خير الله لـ ياسمين صبري، ومسلسل نيللي كريم 2024، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

جنات تؤدي مناسك العمرة مع أسرتها تزامنا مع المولد النبوي

أدت المطربة جنات، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، بصحبة زوجها وأسرتها تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.. التفاصيل من هنا

محمد التاجي يخضع لعملية جراحية بالمعدة

أعلن الفنان محمد التاجي عن خضوعه لعملية جراحية بالمعدة بسبب تعرضه لأزمة صحية، وطالب من متابعيه وجمهوره الدعاء له.. التفاصيل من هنا

" بـ الخلخال".. ابن راغب علامة يثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

أثار خالد علامة نجل الفنان اللبناني راغب علامة الجدل على السوشيال ميديا.. التفاصيل من هنا

بينهم"منى زكي وهاني رمزي".. هكذا احتفل نجوم الفن بالمولد النبوي

حرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك على طريقتهم الخاصة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.. التفاصيل من هنا

ماجدة خيرالله عن ياسمين صبري: "تحاول أن تبدو مثقفة وعميقة فيتحول الأمر إلى مسخرة"

توالت ردود الفعل عقب ظهور الفنانة ياسمين صبري في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، ما بين محبين ومنتقدين كانت أبرزهم الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، التي رأت أن ياسمين تفتقد لموهبة التمثيل.. التفاصيل من هنا

بعد أزمته مع لقاء سويدان..دنيا عبد العزيز تدافع عن ميدو عادل

دافعت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن زميلها الفنان ميدو عادل بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بينه وبين الفنانة لقاء سويدان واتهامها بصفعه بالقلم في ختام عرض مسرحية "سيد درويش".. التفاصيل من هنا

نيللي كريم تكشف تفاصيل جديدة عن مسلسلها الرمضاني 2024

كشفت الفنانة نيللي كريم، تفاصيل جديدة عن مسلسلها في دراما رمضان 2024، وأيضا تجربتها مع الفنانة يسرا بمسلسل "روز وليلى".. التفاصيل من هنا

أصالة تطرح ميدلي ألبومها "لحقت نفسي" (فيديو)

طرحت المطربة أصالة نصري، "ميدلي" ألبومها الجديد "لحقت نفسي" الذي تستعد لطرحه يوم 1 أكتوبر المقبل.. التفاصيل من هنا

قبل ماجدة خيرالله.. ناقدة فنية تنتقد ياسمين صبري

انتقدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، الفنانة ياسمين صبري على خلفية تصريحاتها الأخيرة وظهورها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدة أنها تفتقد لموهبة التمثيل.. التفاصيل من هنا

إصابة زوجها بالشلل أبعدتها وأم البطل لقبها المفضل.. محطات في حياة شريفة فاضل

حفلت حياة الفنانة الراحلة شريفة فاضل بمواقف عديدة، منها التضحية بالابتعاد عن الفن للتفرغ لخدمة ثاني أزاوجها، اللواء طيار علي عزت، بعد إصابته بالشلل، والغناء لنجلها الشهيد.. التفاصيل من هنا