تكريم إسعاد يونس كأفضل إعلامية بمهرجان الفضائيات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كرم مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 14، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس كأفضل إعلامية عن برنامجها "صاحبة السعادة" الذي تقدمه على شاشة قناة DMC.

وقالت إسعاد، خلال تسلمها للجائزة: "شكرا ليكم جميعا وبحبكم.. كمان شهر كدة كلكم معزومين على العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة".

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية وهم ماجد المصري، وأحمد شاكر ورانيا فريد شوقي، وأحمد فهيم، ومحمد رمضان،

ورنا رئيس، وهنا الزاهد، ومنذر رياحنة، ودرة، وأحمد سعد، وروجينا، وطه دسوقي.

يذكر أن فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ،ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.