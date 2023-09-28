ياسمين صبري داخل الجيم وهيفاء وهبي كاجوال.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إعداد- نوران أسامة:

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، صورة لها بدون مكياج، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "صباح الرضا".

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة كاجوال ارتدت فيها "جاكت جينز وتوب وبنطلون باللون الأبيض" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللطف يذيب القلوب، وعندما تؤمن بنفسك وتعرف انك مكتفي، فإن الضوء الذي تشعه سوف يمس كل من حولك".

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، مرتدية الملابس الرياضية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وذلك داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، داخل سيارتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

درة

شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعيها، صورة لها أمام البحر، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية.

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة، سلمى أبو ضيف، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "الإستوري" وظهرت خلالها بدون مكياج.

دنيا عبد العزيز

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة لها برفقة الفنان ميدو عادل، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

رانيا محمود ياسين

ظهرت الفنانة رانيا محمود ياسين، بدون مكياج في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "لما بتعلي استحقاقك بتلقى ناس خرجت من حياتك مش عارف ليه؟.. أوعي تقلق هذا هو المطلوب".

إسلام جمال

شارك الفنان، إسلام جمال، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية "الإستوري".