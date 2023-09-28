شكرا لقرائتكم خبر عن حسن العدل عن مشاركته بحرب أكتوبر: أصبت يوم 16 ومكثت ثلاثة أشهر بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن العدل خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن كواليس مشاركته فى حرب أكتوبر، حيث قال: "لحظة الحرب والانتصار هي لحظة الميلاد بالنسبة لي، فما قبلها كنت أشعر أنني لم أكن موجودا في الدنيا، وتوقفت عند تلك اللحظة إلى الآن".

وأضاف العدل: "أصبت فى الحرب تحديداً يوم 16 أكتوبر، فقبل ذلك اليوم كنا في موقف قوة وتكاتف بين الجنود كبير جداً، وكان الكل يعرف جيداً ما عليه فعله، حتى تفاجأنا يوم 16 بإمدادات كبيرة جاءت لإسرائيل ودبابات رهيبة، فعندما كنت بالعربة الخاصة بي إذ وجدت نفسي أطير من العربة لمسافة كبيرة جدا ولم أشعر بشيء إلا وأنا بمستشفى القصاصين، وبعدها تحولت لأكثر من مستشفى وظللت بها لمدة ثلاثة أشهر".

وكانت الفنانة إسعاد يونس استضافت خلال برنامجها صاحبة السعادة الذي يذاع علي قناة DMC عدد من الفنانين الذين شاركوا بحرب أكتوبر، ومنهم الفنان حسن العدل، وأحمد فؤاد سليم، ولطفي لبيب، وسامي عبد الحليم.

واستعرض الفنانون ذكرياتهم مع حرب أكتوبر وفترة إعادة بناء الجيش عقب حرب 67، كما حكى النجوم الأربعة قصصا وحكايات لأول مرة عن المواقف التي لا تنسى ليلة النصر العظيم وما أعقبها من أحداث.

كما عُرض خلال الحلقة عدد من التقارير التليفزيونية المهمة التي ترصد تاريخ الحركة الفنية والثقافية والغنائية في مصر خلال فترة حرب أكتوبر، وأبرز الأفلام والمسلسلات والأغاني والكتب التي صدرت أثناء عام النصر.