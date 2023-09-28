شكرا لقرائتكم خبر عن قصر مهجور يصيب سكانه بلعنة.. محور أحداث فيلم "الخميس إللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض خلال الأيام المقبلة فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد ومى كساب، حيث بدأ صناع العمل في عمليات الدعاية تمهيداً لعرضه في السينمات قريباً، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى فانتازاى حول قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله ويتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

يذكر أن بطل الفيلم عمرو عبد الجليل يعرض له حالياً في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومن نجوم الجزء الثانى عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

أما بيومى فؤاد فيعرض له أكثر من فيلم حالياً آخرها "فوى فوى فوى" المستوحى من أحداث حقيقية، ومن تأليف وإخراج عمر هلال، وبطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.