بقميص شفاف وخلخال.. خالد راغب علامة يُثير ضجّة بظهوره الأخير على نهج أخيه لؤي | شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 28 سبتمبر 2023 03:44 صباحاً - نشر خالد ابن الفنان راغب علامة صورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثار من خلالها حالة من الجدل الواسع.

ابن راغب علامة يثير الجدل بملابسه

وظهر ابن راغب علامة وهو يرتدي قميصا شفافا وخلخالا فى قدمه وهو الأمر الذى تسبب فى هجوم بعض المتابعين عليه ولعل من أبرز هذه التعليقات “هل هذا لباس رجل ؟”.

وانهالت عليه التعليقات والتي تنوعت بين الدعم والانتقاد حيث جاءت كالاتي: “شكلك مش عادي، ليه بـ تقلد الغرب، قمر، يعني هل هذا لبس رجال، راغب علامة التاني”.

خالد علامة عبر انستجرام

ليست هذه هي المرة الأولى التي يثير بها خالد علامة الجدل بصوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق ونشر الابن البكر للفنان راغب علامة صورًا له وظهر بشعر منكوش، وهو يقوم بالدعاية لماركة عطور.

لاقت الصور استحسان البعض، إلا أن الأغلبية انقسموا إلى قسمين أحدهما معجب بها، والأخر انتقده.

ما لا تعرفه عن خالد علامة

خالد علامة هو النجل الأكبر للفنان اللبناني راغب علامة من زوجته جيهان العلي، ولديه أخ أصغر هو لؤي، ويتمتع الشقيقان بشعبية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتمتع خالد بكاريزما عالية محببه لدى الجميع.

يذكر أن الفنان راغب علامة، أحيا حفلا غنائيا بالدورة الـ 57 لمهرجان قرطاج الدولي بتونس، وارتدى علامة الزي التونسي خلال وقوفه على المسرح، معربا عن حبه للشعب التونسي.

آخر أعمال راغب علامة

طرح راغب علامة مؤخرًا أجدد أعماله الغنائية بعنوان يلا وهي من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر، وتم عمل الأغنية في لبنان ومصر، وقدد حققت أعلى نسب مشاهدة، وتم تقديمها في شكل فيديو كليب من إخراج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية.

وطرح قبلها أغنية في كاير حلوين وهي من كلمات عصام شعبان، ألحان عبده سليم، توزيع حمدى مهيرى، وتم تقديمها على هيئة الفيديو كليب في اليونان، وهى إنتاج بين شركة مزيكا.

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