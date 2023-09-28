شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية المغامرة لمراد منير على مسرح السامر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المخرج مراد منير مسرحيته الجديدة " المغامرة" علي مسرح السامر في أول عروضه بعد افتتاحه اليوم الخميس، وهو مأخوذ عن نص " مغامرة رأس المملوك جابر " للكاتب السوري الكبير سعد الله ونوس ، وديكور إبراهيم المطيري، وملابس ناجح ابو المجد، وموسيقى محمد عزت، واستعراض محمد بيلا، وماكياج رانيا صابر، واشعار أحمد الشريف، ومشرف عرض أحمد شعراوي ، ومدير إنتاج أحمد عزيز، ومساعدين الإخراج : رنا طارق، أحمد حسين، أمل صابر، نيرة خليل، والمخرج المنفذ محمد صفوت.

العرض يشارك في بطولته كل من : يوسف مراد منير، أشرف شكري، لمياء العبد ،مصرية بكر، محمد النبوي، إيهاب عز العرب، فاطمة ذكي، حامد سعيد، ليلى مراد ، سالي أبو بكر ،عبدالله مهنا، علاء شاكر ،بسملة خليل، والأطفال ( سعد، يوسف وائل، محمد وائل، جنا خليل ، محمد عز العرب) .

وكان قد صرح المخرج مراد منير لليوم السابع عن المسرحية قائلا : نص مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله ونوس يعتبر من الأعمال ذات العيار الثقيل، وقد قمت بعمل إعداد للنص بعنوان "المغامرة" حتى يتماشى مع عصرنا هذا وزماننا هذا، وتعد فكرة النص بسيطة جدًا.

وتابع المخرج مراد منير: تدور الفكرة حول مملوك ذهب للوزير كي يرسل رسالة عن طريقه فقام الوزير بحلق شعره وكتابة الرسالة على رأسه وفي نهاية الرسالة كتب الوزير أقتل حامل الرسالة، وبالفعل قام الملك بقطع رأس المملوك، وأقدم في العرض فرجة مختلفة والعرض قائم على ألعاب الأطفال يلعبونها ثلاث بنات مثل الكراسي الموسيقية ونط الحبل وهم الذين يقدمون العرض، والعرض بطولة مجموعة من شباب المسرحيين.