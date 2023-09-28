شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فنية في حياة الولد الشقى.. ذكرى رحيل أحمد رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الولد الشقى أحمد رمزى، حيث رحل عن عالمنا فى مثل ذلك اليوم 28 سبتمبر 2012 تاركا وراءه سجلا حافلا بالأفلام السينمائية التي مازالت في ذاكره المشاهدين.

وفى فيديو نادر للنجم الراحل أحمد رمزى، فى برنامج نجمك المفضل كشف خلاله أحمد رمزى أسرارا خاصة عن مسيرته الفنية وأبرز المحطات وعلاقته بنجوم السينما ولا سيما عمر الشريف.

وقال أحمد رمزى أن أول أجر حصل عليه نظير مشاركته فى أحد الأفلام كان 40 جنيها، حتى وصل إلى 1000 جنيه فى الوقت الذى أجرى فيه الحوار، وكان يصور وقتها فيلم "مذكرات خادمة" مع لبنى عبد العزيز.

وكشف رمزى عن أنه يخشى مواجهة الجمهور، وقال إنه دائما يشعر بالخجل والارتباك أثناء حواراته التليفزيونية التى يتواجد فيها جمهور، كما أنه التحق بكلية الطب بناءً على رغبة والده الطبيب وشقيقه الطبيب أيضا، وانتقل إلى كلية التجارة بعد 3 سنوات من التحاقه بكلية الطب، لأنه لا يرغب فى أن يكون طبيبًا

وقدم رمزى خلال مشواره الفنى أكثر من 115 عملًا فنيا، يتميز معظمها بأدوار الشاب الوسيم خفيف الظل، وفى عام 1975 قدّم فيلمى "جنون الشباب"، و"الحب تحت المطر"، ثم قرر الابتعاد عدة سنوات حتى عاد من خلال فيلم "حكاية‏ ‏وراء‏ ‏كل‏ ‏باب"، ثم غاب مجددًا، وعاد إلى السينما عام 1995 من خلال فيلم "قط الصحراء"، وشارك عام 2000 فى فيلم "الوردة الحمراء" ومسلسل "وجه القمر"، وكان آخر أعماله مسلسل "حنان وحنين" عام 2007 مع صديق عمره الفنان العالمى عمر الشريف.