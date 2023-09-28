ياسمين صبري تعلق على تشبيهها بصديقة كريستيانو رونالدو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن تشبيهها بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة حياة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، مؤكدة أن السبب هو أنهما تتمتعان بنفس درجة لون البشرة.

وقالت الفنانة المصرية: “هذا التشبيه يمكن عشان نفس لون جلدها، والروح والمنظر، وإحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجّد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية”.

وأشارت إلى أنها من السيدات المحافظات، حيث قالت: “أنا امرأة محافظة جداً، وهذا النوع من السيدات يقل بمرور الأيام… معنديش أصدقاء رجّالة، أخاف الموضوع يقلب مشاعر، ومش حاسه أني عايزه حاجة”.

اختتمت ياسمين صبري حديثها موضحةً: “أنا لو مكنتش ممثلة أفتكر إني أكون سيدة أعمال أو محامية، لأني بعرف أتناقش، وعندي مرونة نفسية كبيرة، وفي مادة كاملة بتدرّس في الجامعات اسمها مرونة نفسية. أنا استثمرت في نفسي، وكان ممكن أبقى ما بخدش بالي من نفسي وصحتي وشكلي، أو أبقى بشرب سجاير وكل دا كان هيظهر عليا، وأنصح أي حد إنه يشتغل مع نفسه، وأنا دائماً بسعى أني أحقق إنجازات”.