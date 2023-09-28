“ليلة عمر”.. الكويت تجمع أنغام وشيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على مدار شهرَي تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين ينطلق مهرجان “ليلة عمر” الغنائي في نسخته الأولى، بدولة الكويت، حيث يبدأ بحفلين للفنانة أنغام في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، لتتوالى حفلات نجوم الغناء في العالم العربي ويكون الختام بحفل تحييه الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وتطل أنغام على جمهورها يومَي الجمعة والسبت الموافقين 29 و30 أيلول (سبتمبر) الجاري بحفلين، حيث أعلنت الشركة المنتجة لهما عن نفاد كل تذاكرهما في وقت قياسي.

وكشف عبد العزيز الزيدي رئيس مهرجان “ليلة عمر” في بيان صحافي، ملامح المهرجان الذي يضم مجموعة من نجوم الأغنية العربية والخليجية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع حفل آخر مميز يجمع بين الفنانين حسين الجسمي ورحمة رياض في أرينا الكويت في 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بينما يجتمع تامر عاشور وبهاء سلطان وعايض في حفل آخر في 13 منه، أما الفنانة شيرين عبد الوهاب فستختتم المهرجان بليلة مميزة في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأكد الزيدي في بيانه أن مفاجآت “ليلة عمر” لن تتوقف عند هذا الحد، حيث إن الفترة المقبلة ستكشف عن العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وكان بهاء سلطان قد روّج لحفله مع تامر عاشور حيث نشر البوستر الدعائي للحفل المقرر إقامته في 13 تشرين الأول (أكتوبر) عبر حسابه الرسمي في موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وعلّق عليه قائلاً: “مستنيكم يوم 13 أكتوبر في كويت أرينا مهرجان ليلة عمر الغنائي”.