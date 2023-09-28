شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ متداول فى تاريخ ميلاد علاء ولى الدين.. متى ولد الفنان الكوميدى الراحل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال تحتفظ موسوعة ويكيبيديا بالتاريخ الخاطئ لميلاد النجم الراحل علاء ولي الدين، حيث تقول الموسوعة أنه ولد فى 11 أغسطس عام 1963، لكن حقيقة الأمر هو أن ميلاده يوافق 28 سبتمبر من عام 1963 وانه مولود في قرية الجندية بمحافظة المنيا.

وكان كشف معتز ولى الدين شقيق الفنان الكوميدي الراحل علاء ولى الدين في حوار لـ"الخليج 365" مع الزميلة زينب عبد اللاه، أن شقيقه الراحل ولد فى 11 أغسطس عام 1963 وأنه الابن الأكبر للفنان سمير ولى الدين، و لظروف سفر والده، تم تأجيل استخراج شهادة ميلاده وتسجيله حتى عودة والده الذى صمم أن يذهب بنفسه لتسجيل اسمه فى سجلات المواليد ، لذلك تأخر تسجيله حتى 28 سبتمبر.