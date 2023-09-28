أحمد العوضي يستعرض عضلاته قبل تصوير “الإسكندراني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد العوضي من خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حرصه الدائم على الحفاظ على لياقته البدنية والتدريب المستمر حتى في أثناء التصوير.

وظهر العوضي في مقطع الفيديو وهو يقوم بتدريبات بدنية خلال كواليس فيلم “الإسكندراني” والذي يتم تصويره حالياً، قبل تصوير أحد مشاهده في الفيلم.

يُشار إلى أن أحمد العوضي أعلن عن مشاركته في بطولة فيلم “الإسكندراني” من إخراج خالد يوسف، من خلال نشره مجموعة صور لهما عبر حسابه في موقع “فيسبوك” والتعليق عليها بالقول: “بسم الله توكّلنا على الله تم التعاقد على فيلم “الإسكندراني” للمخرج الكبير خالد يوسف، إن شاء الله فيلم يليق بكل إخواتي”.

وكان المخرج خالد يوسف قد كشف عن سبب اختياره للفنان أحمد العوضي لتقديم بطولة الفيلم بالقول: “أحمد العوضي نجم وبطل تلفزيوني، وكان ينقصه أن يقدّم للسينما، وأنا حابب يقوم بهذا الدور لأني مؤمن بموهبته، بشكله وبمواصفاته اللي بتصنع منه بطل سينمائي”.

فيلم “الإسكندراني” مأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وهو من بطولة: أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وزينة.

الجدير بالذكر أن أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “ضرب نار”، وهو بطولة: ياسمين عبد العزيز ومها نصار وهدى الإتربي وأحمد صادق…، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.