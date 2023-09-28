الموت يغيب الفنانة نجاح سلام عن عمر يناهز 92 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفت منذ لحظات الفنانة اللبنانية نجاح سلام، عن عمر يناهز الـ 92 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة ، اشتهرت فيها أغانيها في معظم البلاد العربية، وعُرفت بأدائها للأغاني الوطنية والابتهالات الدينية، وهي حاصلة على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.



وقد أعلنت سمر سلمان العطيفي ابنة الفنانة نجاح سلام، وفاة والدتها عبر صفحتها قائلة:" وانتهى المشوار يا عروبة ماما في رحاب الله".

بدأت مسيرتها الغنائية من خلال الحفلات المدرسية التي كانت تُقام في نهاية كل عام دراسي. وفي العام 1948 سافرت مع والدها إلى القاهرة حيث عرّفها إلى كبار الفنانين مثل أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته الفنانة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وفي عام 1949 سجّلت نجاح سلام أول أغانيها وهي "حول يا غنام"، ثم أغنية يا "جارحة قلبي". وبعدما احترفت الغناء، غنّت في كلٍ من حلب ودمشق وبغداد ورام الله، وفي بداية العام 1950عادت إلى لبنان لتسجيل بعض الأغاني للإذاعة اللبنانية.

أما انطلاقتها السينمائية فكانت من خلال فيلم "على كيفك" مع السيدة ليلى فوزي. ثم فيلم "ابن ذوات" الذي قدّمت خلاله أغنيات عدة منها: "برهوم حاكيني" و"الشاب الأسمر"، بعدها مثّلت في فيلم "الدنيا لما تضحك" مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين، وشاركت في فيلم "الكمساريات الفاتنات" مع كارم محمود.

​​​​​نجاح سلام ممثلة ومغنية لبنانية مولودة في بيروت وجدها هو الشيخ عبدالرحمن سلام مفتي لبنان وابوها هو الملحن وعازف العود محيي الدين سلام، واخوها الصحفي عبدالرحمن سلام تزوجت من استاذ جامعي هو سلمان سعد.

وفي عام 1955 تزوجت من الفنان محمد سلمان وانفصلا بعد 9 اعوام وانجبت منه .

عملت فى راديو الشرق غنت للمرة الاولى امام الجمهور عام 1948 .

واشتهرت باغنيات :"يا جارحة القلب" "برهوم" "عايز جواباتاك" "بدي عريس" "ميل يا غزيل " ثم سافرت الى القاهرة ولحن لها كل من السنباطي وعبدالوهاب ثم اقامت في دمشق حتى عام 1953 وفي عام 1956 اشتهرت باغنية "يا اغلى اسم في الوجود" اسست شركة انتاج مع سلمان وانتج افلامها اللبنانية استقرت فى مصر اثناء الحرب الاهلية اللبنانية ثم عادت عام 1991 وفي عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء.