بالصور- بفستان قصير..هيا مرعشلي تسحر الجمهور بجمالها وأناقتها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة هيا مرعشلي الجمهور بجمالها من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهر بلوك رائع إرتدت فيه فستان ضيق قصير ذات أكمام قصيرة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أطلت هيا على الجمهور، وأجابت عن أسئلتهم التي طلبت منهم سابقاً طرحها عليها.

وردت هيا مرعشلي على متابع سألها عن رأيها بالمثلية الجنسية، وأكدت أنها تحترم حريات الجميع: "ضد الكراهية اتجاه أي إنسان مهما كانت اختياراته.. واعتقد أن المجتمع بحاجة للعائلة.. وأؤمن بالفطرة السليمة مع حبي للجميع".

