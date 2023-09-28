أحمد رمزي.. حقيقة خلافه مع عمر الشريف وطلاق مذيعة شهيرة بسببه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي



في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٢، رحل عن عالمنا النجم أحمد رمزي الذي احتل مكانة خاصة في قلوب محبيه، ويعتبر واحدا من أهم نجوم السينما العربية

"رمزي" أو كما عرفه جمهوره باسم "الولد الشقي" جسد أفلام تعتبر علامات في تاريخ السينما، كما تميز بأداء خاص في أعماله، مزج البساطة بخفة الدم والتلقائية

وهنا نعرض لكم أبرز المحطات في حياة النجم الراحل.

أسرة ثرية

ولد أحمد رمزي لعائلة ثرية بمحافظة الإسكندرية عام ١٩٣٠، فوالده الطبيب المعروف محمود بيومي، ووالدته اسكتلندية تدعى "هيلين"

وفاة الأب

عام 1938، توفي والد أحمد رمزي إثر اصابته بأزمة قلبية عقب خسارة 250 ألف جنيه بالبورصة، ولم يترك سوى 2 جنيه رصيد بالبنك، وتولت والدته رعايته هو وشقيقه

كلية الطب

ظلت والدة "رمزي" تحفزه للالتحاق بكلية الطب، وبالفعل درس بها 3 سنوات، إلا أنه فشل في الدراسة فشلا ذريعا، ليدرس بعدها في كلية التجارة.

صديق العمر

كانت تربطه بالفنان العالمي عمر الشريف علاقة صداقة وطيدة، وكانا لا يفترقان، حتى أن "الشريف" كان السبب في دخول "رمزي" لعالم الفن، فقد رشحه لبطولة فيلم "أيامنا الحلوة"

كما كان "رمزي" شاهدا على عقد قران عمر الشريف من فاتن حمامة، وكان يتدخل دائما للإصلاح بينهما في حال وجود أي خلاف

كما رشح "الشريف" صديقه "رمزي" بعدها لعدة أفلام، وكان آخر عمل فني لكليهما هو مسلسل "حنان وحنين"، وتنازل "الشريف" عن 100 ألف جنيه من أجره لرمزي دون علم الأخير، لعلمه بمروره بضائقة مالية، وحينما علم "الشريف" بخبر وفاة أحمد رمزي، قال "خبر وفاة رمزي كسرني".

زواجه

تزوج الفنان أحمد رمزي 3 مرات، الأولى من السيدة عطية الدرمللي، وأنجب منها ابنتيه "باكينام"، و"نائلة"، والثانية من الفنانة نجوى فؤاد، واستمرت الزيجة 17 يوما فقط، والثالثة من السيدة اليونانية "نيكولا"، واستمر زواجه بها 45 عاما، وأنجب منها ابنه "نواف"، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان أكثر أبناء الفنان الراحل قربا لقلبه، حيث صرح في أكثر من حوار تليفزيوني، أن "نواف" أهم شخص في حياته.

خلاف مع صديق العمر

نفى أحمد رمزي وعمر الشريف أن يكون هناك خلافا نشب بينهما بسبب يوسف شاهين، وذلك في لقاء مع المخرجة إيناس الدغيدي

والقصة التي يتم تداولها هي أنه بسبب "كذبة" أطلقها المخرج يوسف شاهين، حدث خلاف بين الفنان أحمد رمزي، والفنان عمر الشريف، واستمرت القطيعة بينهما 8 سنوات، حيث أراد شاهين في أحد مشاهد فيلمه "صراع في المينا"، أن يظهر مشهد المشاجرة بين بطلي العمل بصورة حقيقية، فأطلق شائعة أن "رمزي" يتحرش بزوجة عمر الشريف، وهو ما جعل القطيعة بينهما تستمر 8 سنوات

أزمة ليلى رستم

تسبب رمزي في طلاق الإعلامية ليلى رستم من زوجها، عام 1965، حيث انتقدت المذيعة ارتداء رمزي لخرزة زرقاء، مما دفعه للقول "المدام خايفة عليا"، لترد قائلة "ياختي عليه"، وهو ما أدى لطلاقها، حيث اتهمها زوجها بمغازلة رمزي.

أعمال هامة

الفنان أحمد رمزي له رصيد هائل من الأعمال الخالدة، أبرزها "القلب له أحكام"، "ابن حميدو"، "لا تطفئ الشمس"، "ثرثرة فوق النيل"، "البنات والصيف"، "عائلة زيزي"، "ليلة الزفاف"، وغيرها من الأعمال الهامة.

اعتزاله الفن

أعلن الفنان أحمد رمزي اعتزاله الفن أكثر من مرة، ففي عام 1989، اعتزل رمزي الفن إلا أنه عاد في عام 1995، لتقديم فيلم "قط الصحراء"، واعتزل بعدها ل5 سنوات، وعاد للمشاركة في فيلم "الوردة الحمراء"، وفي نفس العام قام ببطولة مسلسل "وجه القمر" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وفي عام 2007، أقنعه صديق عمره الفنان عمر الشريف بالعودة للفن، لمشاركته بطولة مسلسل "حنان وحنين".

عمله بالتجارة

بعد اعتزاله الفن لأكثر من مرة، اتجه أحمد رمزي للعمل بالتجارة، واستقر به الحال للعيش في "الساحل الشمالي"، وترك وصيته أن يدفن هناك، وفي 28 سبتمبر 2012، توفي الفنان أحمد رمزي بعد سقوطه على الأرض واختلال توازنه، وبالفعل دفن بالساحل الشمالي بناء على وصيته.